Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm, doğru bir dönüşüm değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özhaseki, Şehircilik Şurasına ilişkin, "Türkiye'nin ortak aklının şehircilik hususunda almış olduğu kararları bugün topluma açıklayacağız. Peki açıklayınca ne olacak? Bütün bu yapılanları yavaş yavaş yasalarımıza dercedeceğiz. Onları yasa haline getirmeye çalışacağız." dedi.

"Bina bazlı dönüşüm, doğru bir dönüşüm değil"

"Bina bazlı dönüşüm, doğru bir dönüşüm değil. Aslında risk taşıyan binalar için doğrudur, yenilemek lazım ama şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşüm gerekiyor." diyen Özhaseki, "Çünkü oranın sosyal donatısını yeniden hesaplıyorsunuz. Okulunu, yeşil alanını, camisini, yollarını, kaldırımlarını yeniden hesaplıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki yapılaşmaya ilişkin sözlerini değerlendiren Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şey silüetle ilgili. Silüet noktasında son 20 yılda baktığımızda o yüksek kuleler gibi gördüğümüz binaların yapılması hususunda bir hata olduğunu herkes zaten kabul ediyor ama şunu da bilelim ki dünyanın her yerinde o tür yüksek katlılar var ama biraz daha belli yerlere toplanmış, altyapısı ve oranın ulaşımı çözülmüş yerler. İstanbul'da biraz dağınık olduğu gözüküyor. Bu konuda bir hatadan bahsedilebilir."

"Ortak sorumluluğumuz var"

Özhaseki, "Şehirlerdeki sorumluluk ortak sorumluluktur. Bütün yöneticilerin sorumluluğu vardır, vatandaşın da sorumluluğu vardır. Kimse kendini kenara çekmemeli. Bunu zorlayan vatandaş, onu da söyleyelim. Gidip de vatandaşı evinden çıkartıp 'Bir kat daha fazla yap' demiyoruz ki. Ortak sorumluluğumuz var. Bunu objektif konuşmak, doğruyu söylemek lazım ama bundan sonra artık bunlara izin verilmemesi gerekiyor. " dedi.

Terörden zarar gören il ve ilçeler

Terörden zarar gören il ve ilçelerle ilgili Özhaseki, şöyle konuştu:

"7 bölgede yoğun çatışma yaşandı. Bu bölgedeki yıkılan az ve çok hasarlı yapı sayısı 70 bin civarında. Bunun 26 bini ağır hasarlı, yani yıkmak zorunda olduğumuz ve ev vermek durumunda olduğumuz vatandaşların konutları. Diğer kısımlar az hasarlı olduğu için onların parası ödendi. Öbür konutların hepsinin yapımına başladık, bir kısmı bitti teslim ettik, bir kısmı da devam ediyor, yakında teslim edeceğiz. En geç 6 ay içerisinde bütün konutlar bitecek ve hak sahiplerine vereceğiz."

Otopark yönetmeliği

Bakan Özhaseki, Yeni Otopark Yönetmeliği'nde son aşamaya gelindiğini, 10-15 gün içerisinde Başbakanlığa, yayımlanması için gönderileceğini söyledi.

"Deprem için askeri alanlar da kullanılabilir"

Şehir içindeki askeri alanlar konusunda da Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Deprem için bazı yerlerde rezerv alan bulamazsak, askeri alanlar da kullanılabilir. 'Niye yeşil dediniz de buna hazırlık yapıyorsunuz' denmesin diye de bunu söylemeye çalışıyorum. Mesela İstanbul'da 12 bin 600 hektarlık, Ankara'da 18 bin 800 hektarlık, İzmir'de daha çok 26-27 bin hektarlık büyük alanlar var. Bunların içerisinde cüzi kısımlar depreme hazırlık için rezerv alanı olarak kullanılabilir."

AA