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Buradasınız : » » Özgür Suriye Ordusu üyelerinin toplu mezarı bulundu

Özgür Suriye Ordusu üyelerinin toplu mezarı bulundu

Afrin'in Küçük Meydan Köyü'nde, yaklaşık iki yıl önce terör örgütü YPG/PKK ile çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Özgür Suriye Ordusu üyelerinin gömüldüğü toplu mezar bulundu.

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Özgür Suriye Ordusu üyelerinin toplu mezarı bulundu

Afrin'in terörden arındırılmasının ardından terör örgütü YPG/PKK üyelerinden elde edilen bilgilerle, Küçük Meydan Köyü'nde tespit edilen toplu mezarda 59 cenazeye ulaşıldı.

Toplu mezarda bulunan 59 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesinden 29'unun cenazeleri kimlik tespitinin ardından Azez'de defnedildi.

Cenazelerine ulaşılan 30 ÖSO üyesinin ise, kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

Ele geçirilen YPG/PKK üyesi teröristlerin ifadeleri üzerine, mezarların Küçük Meydan Köyü kırsalında bulunduğu bilgisini alan ÖSO güçleri, geçen Çarşamba günü başlatılan arama çalışmalarını Cuma günü tamamlamıştı.

YPG/PKK tarafından 2016'nın başında işgal edilen Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Ayn Dakne kasabasını geri almak için Nisan ayında operasyon düzenleyen ÖSO güçlerinden 80 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü, hayatını kaybeden ÖSO üyelerinden 60'ının cenazelerini tır dorseleri ve kamyon kasalarında Afrin ilçe merkezinde dolaştırmış, naaşları bütün girişimlere karşın ailelerine iade etmemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, toplu mezar, PKK, OSÖ
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