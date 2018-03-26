Özgür Suriye Ordusu, Tel Rıfat için hazır

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli bir rol oynayan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Tel Rıfat operasyonu için de hazır. Afrin’den kaçan teröristlerin Tel Rıfat ve Münbiç’e girdiği iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hafta sonu, Tel Rıfat’a operasyonun sinyalini verdi.

ÖSO gruplarından Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, başarıyla neticelenen Afrin harekatını değerlendirirken, Tel Rıfat’a da hazır olduklarını ifade etti. Sadece 24 saat arayla Tel Rıfat’a girebileceklerini belirten Fehim İsa, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi, Tel Rıfat’a hangi operasyon olursa hazırız" dedi.

"10 bin kişi hazır"

Afrin'den bazı sivillerin de Tel Rıfat’a gittiğini ifade eden Fehim İsa, "Çok az sayıda da olsa, PYD ve rejimin askerleri tekrar evlerine dönmeye izin vermiyor. Dün 200 araçlık bir grup sivile ateş açtılar geri dönmemeleri için" diye konuştu.

Tüm ÖSO grupları olarak Tel Rıfat operasyonu için 10 bin savaşçı çıkarabileceklerini aktaran Fehim İsa, "Tel Rıfat için 10 bin kişi hazırız. Tel Rıfat operasyonunun çok kolay olacağını tahmin ediyorum, Hava şartları da çok uygun. Gerekirse aynı anda Menbiç’e saldırma imkanımız var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yardımı ile iki operasyonu aynı anda açabiliriz" dedi.

"Bu ülke için her yere gitmeye hazırız"

"Önce Allah’ın, sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin bize verdiği destekler ile bu gücümüze çok güçler kattı. Çok kolay bir operasyon geçti. Buna kimse inanamıyor. 7-8 ay bu operasyon sürer ve burası bataklık olur diye tahmin ediyorlardı. Hamd olsun çok kolay geçti. İnşallah devamı gelirse, bu ülke için her yere gitmeye hazırız."

İnsansız hava araçlarının harekata güç kattığını söyleyen Fehim İsa, "Bu savaşın olmazsa olmazı. Onlar en çok bize güç verenler. Onlar obüsleri de yönetiyorlar. Çok güçlü bir silah. Türkiye için de, bizim için de önemli bir silah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA