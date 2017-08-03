'Özel sektörün açığını giderecek, yatırımlarını artıracak teşvikler vereceğiz'

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 8,7 olduğunu söyleyen Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yılı inşallah o düzeylerde, yüzde 9'un altında kapatırız. Enflasyonun tekrar tek haneye düşmüş olması önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin 30-40 yıl boyunca çift haneli, zaman zaman üç haneli enflasyon dönemlerini yaşadığını anlatan Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde enflasyonu tek haneye düşürdüklerini söyledi. Şimşek, şöyle devam etti:

"Tabii son bir iki yıldır Türkiye büyük bir kur şoku yaşadı. Gıda enflasyonu önemli bir faktör, beklentilerde bir miktar bozulma oldu. Bu üç faktörü birlikte değerlendirdiğimiz zaman biz enflasyondaki çift haneyi çok ciddi bir tehdit olarak görüyoruz. Nitekim geçen seneden itibaren Merkez Bankamız önemli bir sıkılaştırmaya başladı, o devam ediyor. Enflasyon gelecek sene yüzde 7'nin altına inene kadar, sonraki dönemde yüzde 5-7 aralığıyla tutarlı olacak şekilde devam ettirilecek. Gıda Komitesinde çok ciddi çalışmalar yaptık, kararlar aldık ve uygulamaya koyduk. Gıda fiyatlarındaki gerek volatilite olsun, gerekse gıdanın katkısı anlamında son dönemdeki yaş meyve sebze kaynaklı bir şok olsun, bunlar hakikaten önemli risk alanları ve bizim çözüm üretmemiz gereken alanlar."

"Yapısal tedbir paketini hayata geçireceğiz"

Kısa vadede özellikle arz şokunun yaşanabileceği alanlarda tedbirler aldıklarını ifade eden Şimşek, orta-uzun vadede tarladan tüketiciye kadar tüm süreçleri masaya yatırdıklarını kaydetti.

Şimşek, "Şu anda çok ciddi bir yapısal tedbir paketini hayata geçireceğiz. Kısmen birtakım adımlar attık, özellikle arz zincirine ilişkin birtakım teşvikler getirdik ama daha Hal Yasası'ndan tutun birçok boyutuyla yakında Gıda Komitesi'nde bu yapısal reformlara nihai şeklini vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun çift haneye çıkmasında birikimli, gecikmeli kur etkisinin önemli bir boyut olduğuna işaret eden Şimşek, kurun göreceli bir istikrara kavuştuğunu söyledi.

Şimşek, petrol fiyatlarının geçen seneye göre bir miktar yüksek seyrettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretim kısıtlamasını bir miktar uzatma noktasında OPEC'in aldığı yeni bir karar var ama her şeye rağmen petrol fiyatlarında aşırı bir yükseliş söz konusu değil. Dolayısıyla büyük resme baktığımız zaman ben Merkez Bankamızın yeni çizdiği patikanın gerçekçi olduğuna inanıyorum. Piyasanın da buna inanması çok önemli. Çünkü beklentiler kanalı da enflasyonda belirleyici. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Türkiye yüksek sürdürülebilir büyümeyi yakalayarak kalıcı refah artışı istiyorsa, piyasaların derinleşip bizim firmalarımızın makul maliyetlerle finansmana erişimini istiyorsa, mutlaka ve mutlaka enflasyonu düşük tek haneye indirmek zorundayız. Enflasyon sadece sabit gelirlileri vurmuyor aslında bir ülkenin büyüme potansiyelini aşağı çekiyor. Piyasaların derinleşmesindeki ve sermaye piyasalarının gelişmesindeki en önemli engellerden bir tanesi. Bir enflasyon şoku yaşadık. Bu ufak çapta bir şok ama biz buna doğru tepkiler verdik. Piyasanın bunu görmesi lazım. Piyasanın eski rakamlara bakıp, geleceğe bunu çekmemesi lazım. Burada esas olan şey, bir taraftan yapısal, kalıcı, kısa vadeli, diğer taraftan da doğru para politikası tepkisi. Bunlara birlikte baktığımız zaman ben enflasyonun yıl sonunda da tek hanede olacağına, önümüzdeki yıldan itibaren daha makul bir patikaya, yüzde 7'nin altına ineceğine inanıyorum."

"Özel sektörün açığını giderecek, yatırımlarını artıracak teşvikler vereceğiz"

Gıda Komitesinin önümüzdeki dönemde odaklanacağı konuların sorulması üzerine de Şimşek, tarladaki fiyatla nihai tüketici fiyatı arasında kat ve kat fark olduğunu, kendilerinin bunları masaya yatırdıklarını söyledi.

Şimşek, bu kapsamda özel sektör tedarik zincirlerini, belediyeleri Gıda Komitesine çağırıp dinlediklerini belirterek, çok detaylı çalışma yaptıklarını kaydetti.

Fire oranlarının düşürülmesi için soğuk hava depolarının, soğuk hava zinciriyle ürünün taşınması ve uygun koşullarda saklanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, çok güçlü bir şekilde özel sektörün bu açığını gidecek teşvikler vereceklerini, sektörün bu alandaki yatırımlarını artıracaklarını bildirdi.

Şimşek, "Bir taraftan arzı, üretimi, o üretimin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlayacağız, rekabet şartlarını oluşturacağız, bir taraftan da dönemsel olarak karşı karşıya kaldığımız şoklarda da gerektiğinde müdahale edeceğiz." diye konuştu.