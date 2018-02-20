Özel Kuvvetler'i işgal eden darbeciler böyle derdest edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) yaşananlar anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi. Cuntacıların darbe karşıtı askerler tarafından derdest edilerek bir odaya kapatılması ve dönemin Özel Kuvvetler Komutanı olan 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın derdest edilen darbecilerin yanına gitme anı görüntülere yansıdı.

Ankara Gölbaşı'daki ÖKK'yi ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Hain gecede kayıtta olan güvenlik kameralarından elden edilen görüntüler, karargahta yaşananları gözler önüne serdi.

Saat 07.47'de bir grup darbe karşıtı askerin karargah binasını kontrol ettiği, darbeci askerleri aradıkları görülüyor.

Darbe karşıtı askerlerce derdest edilen cuntacıların elleri ve ayakları bağlı bir şekilde taşınarak bir odaya götürüldükleri de görüntülere yansıdı.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından sivil turuncu tişörtle karargaha gelen Aksakallı'nın darbecilerin tutulduğu odaya girdiği, bir müddet burada kalmasının ardından çıktığı görülüyor.

Kaynak: İHA