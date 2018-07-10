Özel karelerle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay Başkanlığı'ndaki makamında fotoğraflandı.

Akar, arz edilen dosyaları çalışma masasında incelerken ve çeşitli telefon görüşmeleri gerçekleştirirken görülüyor.

Akar önemli görevler üstlendi

18 Ağustos 2015'te Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Akar'ın komutasında Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları başarıyla tamamlandı. Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin karşısında durarak önemli görev üstlendi. Akar, hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerler tarafından derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götürülmüştü. Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen anlayış değişikliğiyle teröristle mücadele harekatlarında önemli başarılar kazanıldı.

TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası

Genelkurmay Başkanlığı tarafından iç güvenlik harekatındaki başarılarından dolayı TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Akar, TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyası'yla taltif edildi.

Akar, aynı zamanda Bosna-Hersek SFOR Harekatı NATO Madalyası ve Üstün Hizmet Madalyası, Kosova KFOR Harekatı NATO Madalyası, Kore Milli Güvenlik Liyakat Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 20'nci Yıl Dönümü Madalyası ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri İşbirliği Alanında Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Serhat Muhafazası'nın 95. Yılı Kuruluş Madalyası ve Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası'na sahip.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli akademik programlara katılan Akar'ın iki çocuğu var.

Kaynak: AA