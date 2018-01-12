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Buradasınız : » » Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yeni statü

Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yeni statü

"Terörle mücadele konseptine" uygun yapılan değişikliğe göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 'Daire başkanlığı' olarak görünen birimin pozisyonu yükseltildi.

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Özel Harekat Daire Başkanlığına yeni statü

"Terörle mücadele konseptine" uygun bir yapılanmaya gidilen değişikliğe göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 'Daire başkanlığı' olarak görünen birimin pozisyonu yükseltildi, 'Başkanlık' haline dönüştürüldü. Yeni unvan da "Özel Harekat Başkanı" olarak değiştirildi. 

Özel Harekât Başkanı, mesleki kıdem itibarıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcısı'na eşitlendi. Dört yıldızlı emniyet müdürü statüsüne yükseltilen Başkan, eskiden olduğu gibi yine 'doğrudan' Emniyet Genel  Müdürü'ne bağlı ve sorumlu olacak.

Ülke genelinde Ankara Gölbaşı'ndaki merkez birimin dışında, merkeze bağlı olarak faaliyet yürütecek sekiz bölge müdürlüğü kurulacak. 

Teşkilata polis memuru yetiştirmede kullanılan bir polis eğitim merkezi, tamamen özel harekat eğitim merkezine dönüştürülecek. Bu okul, sadece özel harekatçı polis yetiştirilmesinde kullanılacak. 

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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