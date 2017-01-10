Özçelik ile Başer'in yurt dışı bağlantıları çözüldü

'Paralel Yapı' soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in cep telefonlarının HTS kayıtlarında belirlenen yurt dışı telefon numaralarının kime ait olduğu, MİT'in gönderdiği bilgi notuyla tespit edildi.

MİT Müsteşarlığı, Özçelik ve Başer'in Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davaya, cep telefonlarının HTS kayıtlarında belirlenen yurt dışı telefon numaralarının kime ait olduğuna ilişkin bilgi notu gönderdi.

Bilgi notundaki isimlerin, örgütün yurt dışındaki önemli isimlerine ait olması dikkati çekti.

Numaralardan biri Kemal Öksüz'e ait

Buna göre, Özçelik ve Başer'in, yurt dışı bağlantılı telefon görüşmelerinden bir numaranın Amerika'da örgütün önemli isimlerinden Kemal Öksüz'e ait olduğu saptandı.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in "sağ kolu" olduğu iddia edilen Kemal Öksüz'ün, Türk-Amerikan Dernekleri Direktörlüğünü yaptığı, 2013'te Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi (TCAE) Başkanı olduğu belirlendi.

Yurt dışı telefon kayıtlarında çıkan bir başka numaranın Mahmut Zekeriya Özer'e ait olduğu tespit edildi. Özer'in, Gülen'in yakın korumalığını yaptığı öne sürülüyor.

Görüşme yapılan telefon numaralarından biri de FETÖ'nün beyin takımından, bütün öğrenci yerleştirmesinin koordinesini yapan, askeri okullar ile polis okullarına öğrenci teminini sağladığı iddia edilen Sait Aksoy'a ait. Aksoy'un 2014'te yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.

Telefon kayıtlarındaki yurt dışı bağlantılı numaralardan birinin Samanyolu ABD Genel Yayın Yönetmeni Adem Kalaç'a, bir başka numaranın ise yine örgütün yapılarından, ABD'de hizmet veren Türk Kültür Merkezi’nin (TCC) Temsilcisi Mustafa Fehmi Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı.

Adil Öksüz'le fotoğrafları basına yansımıştı

Sanıkların telefonlarıyla bağlantısı tespit edilen yurt dışı telefon numaralarından birisi Bekir Çınar adına kayıtlı çıktı. Bekir Çınar, Arnavutluk'ta örgüte yakın Bedir Üniversitesi'nin 2012 yılında düzenlediği "dinler arası diyalog" konulu bir konferansta, örgütün kilit ismi Adil Öksüz ile fotoğrafları basına yansıyan kişi olarak öne çıkmıştı.

Bekir Çınar'ın bu toplantıda terör örgütü elebaşı Gülen'in dinler arası diyalog ve hoşgörü görüşlerini ülkelerin temsilcilerine anlattığı belirtilmişti.

Telefon kayıtlarındaki yurt dışı bağlantıları MİT'in bilgi notuyla tespit edilen sanıklar Mustafa Başer ve Metin Özçelik, telefon kayıtlarındaki yurt dışı numaraları kabul etmemişti.

Sanıklar, yurt dışı aramalarda görülen telefon numaralarının, direkt kendi görüştükleri değil, görüştükleri kişilerin konuştuğu kişiler olduğunu ileri sürmüştü.