Özbekistan Parlamentosu ile TBMM arasında 2018 yılı eylem planı imzalandı

TBMM "Türkiye-Özbekistan" Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Özbekistan Parlamentosu’nun TBMM ile Parlamentolararası İşbirliği Grubu Başkanı Sadık Safayev’in başkanlıklarında düzenlenen toplantıda, iki ülke ve iki ülke parlamentoları arasındaki iş birliğinin durumu ve geleceğine ilişkin meseleler ele alındı.

İlk defa yapılan toplantı "tarihi" olarak nitelendirildi

Toplantıda konuşan Safayev, etkinliğin bağımsız Özbekistan tarihindeki ilk Özbekistan-Türkiye parlamentolararası dostluk grubu toplantısı olduğunu vurgulayarak, bundan dolayı Özbek ve Türk parlamenterleri kutladı. Safayev, toplantının yapılmasının Özbek-Türk ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, dostluk gruplarının iki ülke arasındaki dış politika, güvenlik, ticari-ekonomik ve kültürel alanlardaki meselelere önemli katkılar sağlayabileceğini vurguladı.

Safayev, daha sonra Özbekistan'da gerçekleştirilmekte olan değişim ve reformlar hakkında Türk heyetine bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Yıldız da ilk defa yapılmakta olan bu toplantıyı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Özbekistan Parlamentosu "TBMM ile Parlamentolararası İşbirliği Grubu" ile TBMM "Türkiye-Özbekistan" Parlamentolararası Dostluk Grubu arasında iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin 2018 yılı eylem planı imzalandı.

Kaynak: AA