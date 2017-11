'Oyunları boza boza ilerlemeye devam ediyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığına giden Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana hem hizmet ürettiğini hem de oyunları bozduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurduğunda, "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini ve o günden bu yana Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anlatan Tüfenkci, Türkiye'yi her alanda üç kat büyüttüklerini, bunu yaparken de aynı zamanda terörle mücadele ettiklerini kaydetti.

Tüfenkci, oyunları boza boza, Türkiye üzerine yazılan senaryoları yırta yırta hedeflere doğru ilerlemeye devam ettiklerini ifade ederek, hiç kimsenin ve hiçbir gücün Türkiye'de operasyon yapmasına izin vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini vurguladı.

AK Parti'nin vesayet odaklarıyla mücadele verdiğini ve yoluna devam ettiğini kaydeden Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti hiçbir zaman sistemden güç almadı, hep gücünü halktan aldı. Bütün engellemelere rağmen üretimimizi, ihracatımızı arttırdık. İhracatımız ekim ayı itibarıyla bizim 2017 hedeflerimizi tutturdu. Yıl sonunda da bu hedeflerin çok üzerinde bir ihracatı gerçekleştirmiş olacağız. Hakkari'de 2017 yılı içinde ihracatını yüzde 140 arttırdı. Bu önemli bir rakam. Bu önümüzdeki yıl daha da artacaktır, buna inanıyorum. Hakkari gibi olan illerde özellikle sınır ticaretini yeniden sil baştan ele alınarak yeni bir kurguyla, tabana yayılan, sadece belli bir kesimin ithalat ihracat yaptığı değil, esnafın büyük bölümünün pay aldığı bir sistemi hayata geçirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını son aşamaya getiriyorlar. Kısa zaman içinde bunu hayata geçireceğiz."

Bölgeler için ticaretin çok önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Sanayiden de önemlisi ticarettir. Buranın fiziki koşulları itibarıyla insanların ticaret yapmaları çok önemli. Hayvancılıkla beraber ticaretin de gelişmesi esasında Hakkari'nin gelişmesi açısından önemli konulardan biri." dedi.

" Hakkari'de 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak"

Tüfenkci, Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini, hükümet olarak tamamladıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasıyla Hakkari'de ciddi yatırımların yapılacağını bildirdi.

Projelerin kabul edilmesiyle Hakkari'de 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını aktaran Tüfenkci, kentte son bir yıldır yapılan değişiklikleri gördüklerini, yeni hizmetlerin kazandırıldığını ifade etti.

"Yolun asfaltlanması bile sıkıntıyken, su sorununu çözemeyen bir belediye, belediyecilik yaptığını zannediyordu." diyen Tüfenkci, suyu, kanalizasyonu, alt yapısı olmayan bir kente kimsenin gelmek istemeyeceğini anlattı.

"Terörün de belini kırdık ve kırıyoruz"

"Terörün de belini kırdık ve kırıyoruz. Baktığınızda kentinizde, bölgenizde, Türkiye'de bunu hissedersiniz ve daha fazla hissedeceğiz. Terör belasını bu ülkenin bu toprakların gündeminden düşürdüğümüzde Türkiye'nin çok farklı bir noktada olduğunu göreceksiniz. Etrafımızı ateş çemberi içine almaya, Ortadoğu bataklığına Türkiye'yi çekmeye ve bu yangını Türkiye'ye sıçratmak isteyenler var ama biz bu topraklara sahip çıktığımız sürece onlar emellerine kavuşamayacaklar ve bizler de yolumuza refah düzeyini arttırarak, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirerek, yolumuza devam edeceğiz."

Tüfenkci, AK Parti'nin Türkiye'de hiçbir kesimin, hiçbir kimsenin elini sıkamayacak bir parti olmadığını, her kesime, her kimliğe, her sosyal katmana bir şekilde dokunduklarını, hizmet ettiklerini, onların dertlerini dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Öncelikle Hakkari'de ve diğer yerlerde belediye noktasındaki eksikliklerini gidermeleri gerektiğine vurgu yapan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Belediyeler bizde değil kayyumda. İnşallah 2019'da belediyeler bizim olacak. 2019'da inşallah 'ak belediyeler' olacak. Kayyum görevini yapıyor. Resmi görevli arkadaşımız, elinden geleni yapıyor. Ama millet olarak biz 2019'da esasında belediyecilik nedir, arkadaşlarımız nasıl hizmet eder bunu göstermemiz lazım. Birileri kayyumun günahını sevabını bize yazmasın. Kayyum bizim görevlilerimiz ve görevlerini yapıyorlar, başarılar diliyoruz. Başarılı olmaları için her türlü desteği veririz ama kayyum atanan belediyeler AK Parti belediyeleri değil. Biz 2019'da ak belediyecilikle Hakkari'yi ve diğer belediyeleri tanıştıracağız gücümüzü de ona göre realize ederek, ona göre hazırlanacağız. Kayyuma geçince ne oldu, önce neydi bir de AK Parti'ye geçince ne olacağını hayal etsinler. Hakkari'nin gelişmesini dönüşmesini istiyorsak tam bir belediyecilik hizmetini belediyenin yapması gerekir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Biz insanlarımızın sorunlarına sahip çıkacağız. Ne kadar sorun varsa çözümü yine bizde var."

Daha sonra Bulvar Caddesi'ndeki esnafı ve Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret eden Tüfenkci, İmam Hatip Platformu üyeleriyle de bir araya geldi.

Kaynak: AA