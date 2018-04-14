Otomotiv Test Merkezi'nin temeli bu yıl atılıyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletle seçimden seçime değil, kalpten kalbe bağ kurduğunu söyledi.

İnsana hizmetin yegane amaç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim gibi 2019'u bekleyenler var. Türkiye'nin önünü kesmek, bu kutlu yürüyüşüne ket vurmak için 2019'u fırsata çevirmek isteyenler var. Biz, bunları biliyoruz." dedi.

Yenişehir'deki Otomotiv Test Merkezi'ne ilişkin birçok spekülasyon yapıldığına da değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Güney Kore firması, Otomotiv Test Merkezi'nin ihalesini aldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Ayın 15'inde teknik heyet, Güney Kore'ye gidecek ve oradaki çalışmaları tamamlayacak. Bölgeyle ilgili DSİ ve BOTAŞ ile ilgili faaliyetleri kısa sürede başlatacağız. Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları dışındaki en stratejik yatırımlarından biri Otomotiv Test Merkezi'dir. Kara araçları ve savunma sanayiine ilişkin araçların test merkezi olacak. Bir araç ürettiğimizde İspanya ya da İngiltere'ye gönderiyoruz. Adam sıraya almıyor bir sene. Aracı testine göndermişsiniz sıra gelmemiş size. O zaman araç üretsen ne olur? Bizim o araç ve teknolojiyle ilgili bilgilerimize orada ulaşacaklar, burası olmasa. Otomotiv Test Merkezi, Türkiye'nin en önemli ihtiyaç duyduğu yatırımlardan biriydi. Savunma Sanayii ile TSE iş birliğini yaptı ve artık önümüzde bir engel kalmadı. Önümüzdeki 1-1,5 aylık zaman içinde Savunma Sanayii İcra Kurulu toplanacak. İki gün önce Savunma Sanayii Müsteşarıyla bir araya geldik ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Biz, bu yıl içinde buranın temelini atacağız."

Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

"Terörle ciddi anlamda mücadele veriyoruz. Bunları bulundukları yerde derhal etkisiz hale getiriyoruz. İçeride sayıları çok azaldı. Dışarıdaki sınır bölgelerimizi de arındırdık bunlardan."

Kaynak: AA