ÖSO, TSK'nın desteğiyle bir köyü daha teröristlerden arındırdı

ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.

Terör örgütünün mevzileri ateş altına alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştiriyor.

Patlama sesleri, Kilis'in Suriye sınırındaki bazı köylerden de duyuluyor.

Terör mevzileri hem havadan hem karadan milli silahlarla vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda MİT-TSK eşgüdümü

Dünya Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olay terör koridorunu yok etme meselesidir

Tillerson: Suriye'de 'güvenli bölge' için Türkiye ile çalışabiliriz

Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı dördüncü gününde sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri dün Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den ÖSO unsurları ile birlikte operasyon başlatmıştı. Operasyonda stratejik önemdeki Burseya Dağı'nın kontrolünü ele geçirmişti.

15 nokta örgütten kurtarıldı

Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı.