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Buradasınız : » » ÖSO, PYD/YPG'nin işgal ettiği alanlara girmeye başladı

ÖSO, PYD/YPG'nin işgal ettiği alanlara girmeye başladı

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/YPG'nin Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

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ÖSO, PYD/YPGnin işgal ettiği alanlara girmeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının gün içerisinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik top atışlarının ardından, Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptı.

ÖSO birliklerinin şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadığı belirtildi.

Sınır hattında uçak sesleri

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuluyor.

Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/YPG'ye ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Suriye'yi konuştu

Öte yandan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford telefonda Suriye'deki durumu görüştü.

Afrin operasyonunun başlamasının ardından gerçekleşen görüşmenin detayları açıklanmadı.

SDG'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'de operasyonun başladığını açıklamasının ardından, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) de açıklama geldi.

PYD/YPG'nin paravanı SDG, "Afrin harekatının Suriye'de saldırı başlatmak için yanlış bir bahane olduğunu savunarak" Türkiye’yi suçladı. SDG, "saldırıya uğradığında kendini savunmaktan başka çaresi kalmayacağını" da belirtti.

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu, afrin
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