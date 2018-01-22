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Buradasınız : » » ÖSO, PYD/YPG mevzilerini ateş altına aldı

ÖSO, PYD/YPG mevzilerini ateş altına aldı

Zeytin Dalı Harekatının üçüncü gününde ÖSO güçleri, Suriye'nin Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan YPG mevzilerini ateş altına aldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 3. gününde de başarıyla devam ediyor.

PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün elindeki yerleşim yerleri bir bir geri alınıyor.

Afrin'in çevresindeki 9 köy teröristlerden tamamen temizlendi.

Tel Rıfat'a 3, Afrin'e ise yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Cibril Bölgesinde Özgür Suriye Ordusuna ait mevziler var. Teröristler bu mevzilere ve çevre köylerdeki sivillere sık sık ateş açıyor.

Harekat kapsamında ÖSO güçleri, Suriye'nin Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan YPG mevzilerini ateş altına aldı.

Görüntülerde; terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden yapılan Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO güçlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi yer alıyor. 

Kaynak: DHA/TRT Haber

Etiketler: PYD, ypg, OSÖ, Zeytin Dalı Harekatı, suriye
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