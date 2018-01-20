ÖSO birlikleri ellerinde Türk bayraklarıyla PYD/YPG ile savaşmak için hazırlar

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerler, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında eğitildiler, donatıldılar.

Türkiye'nin eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin operasyonu için hazırlıklarını tamamladılar, askerler terör örgütü PYD/YPG ile savaşmak için hazır.

Türk bayraklarıyla Azez üzerinden Afrin sınırına hareket ettiler.

"Afrin, Suriye halkının olacak"

ÖSO Komutanı verdiği röportajda "Türk kardeşlerimizle kanımızın son damlasına kadar Afrin'de teröristlere karşı savaşmaya hazırız. Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'ın başına ne geldiyse şimdi Afrin'deki YPG'li teröristlerin de sonu öyle olacak. Afrin, Suriye halkının olacak." dedi.

Fırat Kalkanı Bölgesinden Özgür Suriye askerlerini taşıyan 20 otobüs yola çıktı.

Kilis'ten geçen otobüsler, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Kaynak: TRT Haber