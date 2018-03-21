  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ÖSO Afrin’de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO Afrin’de YPG/PKK cephanesi buldu

Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin şehir merkezi yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada, teröristlere ait çok sayıda füze ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

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ÖSO Afrinde YPG/PKK cephanesi buldu

Afrin bölgesinin tamamına yakınını teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütüyor.

ÖSO'nun Afrin merkezinin 200 metre yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze, havan mermileri, roket, el yapımı patlayıcılar ve ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

ÖSO komutanlarından Ebu Cafer, Ayn Hacar, Mestura ile Kastal Kişik köylerini terör örgütünden kurtardıklarını söyledi.

Cafer, "PKK'nın karargah olarak kullandığı bir binada hafif, orta ve ağır silah mühimmatı, Grad füzesi, havan mermileri ve el yapımı patlayıcılar ele geçirdik" dedi.

Mestura köyü sakinlerinden Um Hasan, PYD/PKK 'nın kendilerini bodruma kapattığına dikkati çekerek, "10 gün bir yere çıkamadık. Çocuk bezi, süt, su ve yemek yok. Hepimiz hastalandık" ifadelerini kullandı.

Bir diğer köy sakini Cemile Abdurrahman da 10 gündür evde olduklarını, açlıktan ve pislikten perişan halde olduklarını söyledi.

Kaynak: AA  

Etiketler: ypg, PKK, OSÖ, cephane, afrin
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