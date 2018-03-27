  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar

Eğlence merkezi Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu sanık tahliye edildi.

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Ortaköydeki terör saldırısı davasında ara karar

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu.

Müşteki avukatları ise tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ulugbek Khuda Ayberdiev ve Maitibake Tusunmaimaiti'nin tahliye edilmesine karar verdi.

Dijital raporların beklenmesini kararlaştıran heyet, bir sonraki duruşmanın 18-19 Temmuz'da Silivri'de yapılmasına hükmetti.

Kaynak: AA 

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