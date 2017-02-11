Ortaköy saldırganı Masharipov tutuklandı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov, tutuklandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen Masharipov'un, tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikteki sorgusu tamamlandı.
Hakimlik, Masharipov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "nitelikli şekilde birden fazla kişiyi öldürme", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.