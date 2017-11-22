İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymim, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 33. toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl itibarıyla genel sekreterliğe, ekonomik ve ticari planlamanın 10 yıl boyunca 2025 yılını kapsayacak şekilde bir öneride bulunduğunu ve İstanbul'da yapılan toplantıda kabul edildiğini söyledi.

Üye ülkeler içinde bunun birtakım olumlu sonuçlarını da gördüklerini anlatan Useymim, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin, tercihli ticaret sistemiyle daha iyi noktalara ulaşacağına inandıklarını, bu bağlamda sonuçlarını da almaya başladıklarını ifade etti.

Useymim, son dönem içinde teşkilattaki büyümenin 2016 yılında yüzde 3,2'den 2017 itibarıyla yüzde 4'e çıktığını aktararak, 22 üyenin yüzde 20 oranında sadece kendi aralarında dünya ticaretinin yüzde 20'sini yaptığını söyledi.

"İİT, bölgesel bütünlüğü sağlamak için çalışmalara devam ediyor"

Aynı şekilde alt yapıları da arttırmaya çalıştıklarını anlatan Useymim, sektörel anlamda desteklerin sürdüğünü belirtti.

İİT'nin alt yapısını güçlendirmek, bölgesel bütünlüğü sağlayabilmek için çalışmalarına devam ettiğini belirten Useymim, şöyle devam etti:

"Şüphesiz bizim ortak amacımız iş birliğinin sürekliliğini sağlamak, üye ülkelerin ulaştırma, enerji, tarım ve iletişim alanında birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmasını, katılımının artırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda temel faaliyetlerimizi İSEDAK altında gerçekleştirmeye başladık. Büyük bir rekabet piyasası içinde arzulanan payı hep iyi düzeyde almak ve üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmek için planlarımızı hızlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık. Burada özellikle yarın itibarıyla yapılacak görüş alış verişinde ulaştırma ve transfer konusu ele alınacaktır. Şubat ayında yapılacak toplantıda özellikle de ulaştırma konusu özel olarak ele alınacaktır."

İki finansman anlaşmasına imza atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İslam Kalkınma Bankası arasında iki finansman anlaşması imzalandı.

Hazine Müsteşarlığı ile İslam Kalkınma Bankası arasında imzalanan finansman anlaşması ile temin edilen 312 milyon avro tutarında kredi; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "106 Adet Yüksek Hızlı Tren Seti Temini Projesi" kapsamında 10 hızlı tren setinin temini için kullanılacak. Kredi, beş yılı geri ödemesiz olmak üzere 20 yıl vadeli olacak.

Hazine Geri Ödeme Garantisi altında Türkiye Kalkınma Bankası AŞ ile İslam Kalkınma Bankası arasında imzalanan finansman anlaşması ile temin edilen 200 milyon ABD doları tutarındaki kredi; enerji, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji projeleri için kullandırılacak. Kredi, beş yılı geri ödemesiz olmak üzere 20 yıl vadeli olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına finansman anlaşmasını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası adına Başkan Bandar Hajjar attı.

Toplantıya, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

Kaynak: AA