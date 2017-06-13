Ormanlık alanda 2 tanksavar mühimmatı bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 tanksavar mühimmatı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığınca Boyalı Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK mensuplarına ait RPG-7 roketatar silahına ait 2 tanksavar mühimmatı bulundu.
Ele geçirilen mühimmatlar kontrollü olarak patlatıldı.
Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.