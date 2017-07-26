  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak'

'Ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu "Ormanlar artık kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanılacak. Ormanlık alanları parselliyoruz. Çankırı'ya iki tane bal ormanı kuracağız." dedi

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Ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak

Toplu temel atma törenine katılmak için Çankırı’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı İrfan Dinç’i makamında ziyaret etti.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, konuşmasında önemli yatırımlar için Çankırı’da olduklarını söyledi.

Devrez Çayı üzerine yapılacak Kızlaryolu Barajı'nın 400 milyona mal olacağını vurgulayan Eroğlu, "Bu barajı yapmak için azmettik ve hızlı bir şekilde yapılacak. Baraj bölgeye hayat verecek. Vatandaşların gelirini artıracak. Büyük ve zor bir baraj ama biz zor barajları yapmaya alıştık. Dünyanın en zor barajlarını biz yapıyoruz. Gölet yapma rekoru bizde." diye konuştu.

"Eskiden arılar ormana giremezdi"

Eroğlu, ülke genelinde yoğun bir ağaçlandırma çalışması başlattıklarını dile getirerek, "Ormanlar artık kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanılacak. Ormanlık alanları parselliyoruz. Gelir getirici ceviz ağacı dağıtacağız. Talep edenlere kura ile bu alanları vereceğiz . Geliri 49 yıl boyunca bakımını yapıp yetiştiren vatandaşa ait olacak. Çankırı'ya iki tane bal ormanı kuracağız. Eskiden arılar ormana giremezdi, biz arılar için orman kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu
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