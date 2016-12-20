Orman ve Su İşleri Bakanlığı 151 tesis hizmete açılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin geleceğinin ve refahının dev barajlara, geniş ormanlara, sulanan bereketli topraklara bağlı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olan Orman ve Su İşleri Bakanlığının, asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalıştığını ve milletin hasretle beklediği projeleri hayata geçirdiğini vurgulayan Eroğlu, "Bir gelenek haline getirdiğimiz toplu açılış merasimlerinden sonuncusunu 22 Aralık Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle Ankara'da gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

Toplu açılış töreninin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağını aktaran Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle hizmete alacağımız 151 eserin toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı buluyor. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere inat yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Büyük Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek." değerlendirmesini yaptı.

663 bin dekar zirai alan suyla buluşacak

Bakan Eroğlu, hizmete alınacak eserlerin baraj, gölet, sulama, ormancılık, içme suyu, milli park projesi ve meteoroloji tesisi gibi birçok farklı eserden oluştuğunu bildirdi.

Eroğlu, "4 milyar yatırım bedelli 151 tesisin 29'u baraj, 8'i içme suyu, 1'i atıksu arıtma tesisi, 32'si sulama, 9'u gölet ve sulama, 54'ü taşkın koruma, 6'sı ağaçlandırma ve ormancılık, 5'i milli park, 1'i meteoroloji ve 6'sı ise diğer maksatlı tesisten oluşuyor. Hizmete alınacak tesislerle 663 bin dekar zirai alanın suyla buluşacak. Ayrıca bu tesislerle 100 milyon metreküp içme suyu temin edilecek, 112 milyon metreküp su depolanacak, bir il, 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 37 bin dekar arazi taşkın zararlarından korunacak." ifadelerini kullandı.

"Teröre inat milletimize hizmet edeceğiz"

Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini bozmaya yönelik terör saldırılarının yaşandığı şu günlerde herkesin sağlam durması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Teröre inat milletimize hizmet edeceğiz. Motivasyonumuzu kesinlikle yitirmeyeceğiz. Bu millet ne badireler geçirdi. Sağlam duruşumuzla bu belayı da bertaraf edeceğiz. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak ve bunun için şevkimizi ve kararlılığımızı kaybetmeden yatırımlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

