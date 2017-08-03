Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TRT Haber'in konuğu oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı.

"İçme suyunda da her hangi bir sıkıntı olmadığını belirteyim. şuanda içme suyunda bir sıkıntı yok onu da takip ediyoruz." dedi.

Tarımda bilinçsiz sulamaya karşı uyardı.Sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ben buradan çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum. Türkiye su zengini bir ülke değil. Çok su çok verim demek değildir. Akıllı yağmurlama ve damlama sulama yapılması lazım. Bu konuda gerek DSİ gerek de bilhassa Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı tarla içindeki her türlü desteği verecektir diye düşünüyorum"

"3 günlük hava durum raporları yayınlıyoruz" diyen Eroğlu, dışarı çıkmadan hava tahmin raporlarına bakılmasını istedi.

Eroğlu, "Ben vatandaşlardan şunu rica ediyorum. Cep telefonlarından mgm gov tr'den meteorolojinin sitesinden girerek uydu görüntüleri, meteorolojik radar görüntüleri sıcaklıklar yağış olup olmadığını kendiniz bizzat görebilirsiniz" dedi.

Eroğlu, hava sıcaklıklarının artmasına da dikkat çekti ve sokak hayvanlarına bir kap su konması için çağrıda bulundu.