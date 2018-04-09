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Buradasınız : » » Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu taburcu olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu taburcu olacak

Gribal enfeksiyon nedeniyle Afyonkarahisar'da tedavi altında tutulan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun akşam saatlerinde taburcu olması bekleniyor.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu taburcu olacak

Bir dizi temas ve ziyaret için 5 Nisan Perşembe günü memleketi Afyonkarahisar'a giden Bakan Eroğlu, rahatsızlığı nedeniyle programlarına katılamadı.

Aynı gün Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Rahatsızlığı dolayısıyla kimsenin görüşüne izin verilmeyen Eroğlu'nu ziyaret için gelenler, geçmiş olsun dileklerini kapıdaki ziyaretçi defterine yazarak iletiyor. Gribal enfeksiyon şüphesiyle tedavi gören Bakan Eroğlu'nun akşam saatlerinde taburcu olacağı öğrenildi.

Öte yandan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun taburcu olmasının ardından hastane yetkililerinin de resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon, afyonkarahisar
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