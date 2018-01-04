Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: Futbol kulüplerinin yaz kampı Uludağ'da yapılacak

Orman ve Su İşleri Veysel Eroğlu, 5-6 Ocak'ta Uludağ'da çalıştay gerçekleştireceklerini söyledi. "Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı", Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ Milli Parkı'nın yabancı turistler açısından tercih edilebilmesi ve dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırlayabilmesi amacıyla düzenlenecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sektör temsilcileri ile sivil toplumdan temsilcileri de katılacak.

Bakan Eroğlu, Uludağ'ın geleceğinin çok taraflı olarak enine boyuna tartışılacağını ve en doğru kararların verileceğini vurguladı.

"Futbol kulüplerinin yaz kampı için tesis yapımına öncelik vermeyi düşünüyoruz"

Veysel Eroğlu, Uludağ Milli Parkı'nın sadece kış sporları bakımından değil her mevsim çok zengin bir kaynak değerine sahip olduğunu belirtti.

Eroğlu, "Özellikle futbol kulüplerinin yaz kamplarını Uludağ Milli Parkı'nda yapmalarına yönelik tesislerinin yapımına öncelik vermeyi düşünüyoruz. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongrelerin Uludağ Milli Parkı'nda yapılması için turizm tesislerinin geliştirilmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda ilgili tarafların bir araya geleceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Herkes bu çalıştayda düşüncesini ortaya koyacak ve Uludağ'ın geleceği ortak akılla belirlenecek. Ümit ediyorum ki bu çalıştay, Uludağ için bir dönüm noktası olacak." ifadelerini kullandı.

Çalıştay 7 oturumda gerçekleştirilecek

Çalıştayda Uludağ'ın geleceğinin yol haritasını belirlemek amacıyla 7 oturum gerçekleştirilecek.

Oturumlar, "Uludağ Yönetim Modelinin Belirlenmesi", "Uludağ'ın Marka Değerinin Artırılması ve Pazarlama Stratejisi", "Uludağ Turizm Çeşitliliğinin Artırılması", "Turizm Tesisleri ve İşletmelerinin Geliştirilmesi", "Uludağ Altyapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi", "Uludağ Milli Parkı'nın Korunması, Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanım Stratejileri", "Uludağ Milli Parkı'nda Spor Aktivite Alanlarının Geliştirilmesi" başlıklarında yapılacak.

Çalıştaya yaklaşık 300 kişinin katılması bekleniyor.

Bakanlığın Uludağ'daki yatırımları

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2010-2017 yıllarında "Oteller Bölgesi"ndeki turizm tesislerinde, yaklaşık 30 bin metrekare onaylı projelere ve ruhsata aykırı inşaat fazlalıklarının yıkımı yaptırıldı.

Dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 41 bin metrekare kamuya ait (DSİ, DKMP, Etibank, Karayolları, Başbakanlık, Mahalli İdareler Birliği, Gençlik ve Spor, Hava Kuvvetleri) tesisin yıkımı gerçekleştirildi.

"Uludağ Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı" kararları gereğince, 1'inci ve 2'nci gelişim bölgelerinde kayak alanlarının ve mekanik tesislerin uluslararası standartlara kavuşturulması, pistlerde güvenliğin sağlanması amacıyla hazırlanan Kayak Ana Planı yürürlüğe girdi.

Çobankaya ve Sarıalan mevkisinde 75 kır evi ile 200 orman köşkü, giriş kontrol ünitesi, yağmur barınakları, çocuk oyun grupları, tuvaletler, kamelyalar, çeşmeler ve ziyaretçi merkezleri yapıldı, hızlı geçiş için HGS sistemi oluşturuldu. Bölgeye yangınlar için ilk müdahale aracı ile kar müdahale araçları gönderildi. Yönetim merkezi, altyapı faaliyetleri, su isale hattı gibi birçok çalışma da Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Uludağ Milli Parkı içerisinde tamamlandı.

Kaynak: AA