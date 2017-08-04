Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'ndan Ağrı ziyareti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ağrı'nın istikbali parlak, aslında el birliği yaparsak hükümetimiz de büyük destek veriyor, Ağrı Dağı önümüzde muhteşem bir şey. Burayı çok büyük bir turizm merkezi yapabiliriz." dedi.

Ağrı Valiliği'ni ziyaret eden Eroğlu, girişte valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makamına geçtiği Elvan ile bir süre basına kapalı olarak görüştü.

Eroğlu, ziyaret sonrası Ahmed-i Hani Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bakanlığına bağlı kurumların kentteki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ağrı'da 8 tesisin temelini atacaklarını belirten Eroğlu, "Bu projeler 100 milyon lira. Patnos içme suyu arıtma tesisi. Taşlıçay Derecek Barajı hasretle beklenen barajdı ve temelini atıyoruz. Patnos Yukarıgöçmez Barajı. Patnos Yeşilhisar Barajı, Taşlıçay Derecek Barajı sulaması ve Patnos Yeşilhisar göleti sulaması olmak üzere, 7 tane baraj ve sulamanın temelini atacağız. Birde orman paketi çalışmamız var." diye konuştu.

Eroğlu, Ağrı'nın orman konusunda fakir olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok taşkın oluyor. Yamaçlar çıplak, yağan yağmur hemen akışa geçiyor. Buraları ağaçlandıralım, meraları ıslah edelim seferberlik başlatalım diye karar aldık. Orman teşkilatı buraya çok köklü olarak girecek. Bu bozuk meraları bize verdiğiniz zaman hem teraslayacağız taşkını önleyeceğiz, hem ağaçlandıracağız hem meraları ıslah edeceğiz. Bu sene böyle bir seferberlik yapmaya karar verdik. Sayın Valimiz 'belediyenin önündeki alanı da güzel bir mesirelik alanı yapalım' dedi, onu da yapın dedik."

Ağrı'ya 30 Ekim 2016'da 36 müjde verdiklerini anımsatan Eroğlu, "Bugünde 8 müjde ile geldik. Böylece 44 müjde veriyoruz 427 milyon lira. Bu müjdelerde 3 tanesi DSİ'ye, 4 tanesi Orman Genel Müdürlüğüne, bir tanesi de meteorolojiye ait." dedi.

Kentte yapılan yatırımlara değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Geçen geldiğimizde verdiğimiz 36 müjdeden 24 tanesi tamamlandı. Sadece 12 tane kaldı ama onların da önümüzdeki yıl tamamı biter. Burada Balık Gölü var. Balık Gölü meraymış daha önce meralardan bize yer verilmiyordu. Ama şimdi oradaki bozuk meraları alıp ağaçlandıracağız. Dolayısıyla tabiat parkı olarak ağaçlandırması ormandan, tabiat parkı olarak hazırlamak ta Doğa Koruma ve Milli Park'lardan. Onunda müjdesini verelim, hayırlı olsun. Aynı zamanda bugün 2 bin 500 tane fidan dağıtacağız. Ağrı'nın istikbali parlak, aslında el birliği yaparsak hükümetimiz de büyük destek veriyor, Ağrı Dağı önümüzde muhteşem bir şey. Burayı çok büyük bir turizm merkezi yapabiliriz."

Bakan Eroğlu, daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Eroğlu buradaki konuşmasında da son seçimlerde, referandumda Ağrı'nın destan yazdığını belirterek, "Teşekkür için geldim. Türkiye'de bugün istikrar varsa teşkilatımıza borçluyuz. AK Parti Teşkilatları Türkiye'nin çimentosudur." diye konuştu.