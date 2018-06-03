Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Konya, Torosların memba suyunu içecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinin açılışında, bakanlığının Konya'ya büyük yatırımlar yaptığını söyledi.

Konya'ya şimdiye kadar 7 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Bugüne kadar 47 baraj ve gölet inşa ettik, 17'sini de yapıyoruz. Türkiye'de en çok baraj ve göletin olduğu şehir 64 baraj ve göletle Konya olacak. Şu ana kadar 734 bin dekar araziyi suladık. Hedefimiz 2 milyon dekar araziyi sulamak. Böylece Konya'da çiftçi her yıl 503 milyon ilave gelir elde ediyor. İnşallah bunu bir milyar liraya çıkaracağız." dedi.

Eroğlu, Konya Ovası Projesi'nin (KOP) geçmişte DSİ'nin tozlu rafları içinde kaybolduğunu anlattı.

"Başbakanken 'KOP derhal bitirilsin diye talimat verdiniz'. İlk defa Konya Ovası'na suyu, başka havzalardan biz getirdik. Suğla depolamasındaki 100 milyon metreküp suyu buraya yönlendirdik. Derebucak Yılmaz Muslu Barajı inşa ettik ve oradan da tünelle yılda 180 milyon metreküp suyu Beyşehir gölüne akıttık. Bağbaşı Barajı'nı ve asırlık rüya olan Mavi Tünel'i açtık. 17 bin 34 metre uzunluğunda Mavi Tünel ile artık Konya'ya içme ve sulama suyu veriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi burada hidroelektrik enerjisi üretecek."

Tesisle Konya merkezi ve Çumra ilçesinin içme suyu kalitesinin artacağını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Modern arıtma tesisi, günde 366 bin metreküp suyu arıtacak. Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul'da açtığınız Fatih Sultan Mehmet Arıtma Tesisi'nin hemen hemen aynısı. Konya, Torosların memba suyunu içecek. Akdeniz'e boşa akan suları 126 kilometrelik boru hattıyla buradaki ileri içme suyu arıtma tesisine su getirdik. Artık buradan Konya, Çumra ve civardaki yerleşim yerleri artık yeraltı suyu yerine memba suyu içecek."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA