Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Belarus'a gidecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ve Belarus-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belarus İş Konseyi ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenecek KEK Toplantısı ve Belarus-Türkiye İş Forumu'nun 27-28 Temmuz tarihlerinde Belarus’un başkenti Minsk'te gerçekleştirileceği bildirildi.

KEK Eş Başkanlığını Eroğlu'nun yaptığı Türkiye-Belarus Hükümetlerarası KEK 9'uncu Dönem Toplantısı'nın Belarus-Türkiye İş Forumu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği, toplantılarda özel sektör heyet programının da yapılacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Eroğlu ve KEK Belarus tarafı eş başkanı, aynı zamanda Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in yanı sıra Belarus'un kamu kurumları, önde gelen sanayi işletmelerinin yetkilileri ve özel sektör temsilcileri de toplantılara katılacak. Türkiye-Belarus İş Konseyi tarafından gerçekleştirilecek olan Minsk çalışma ziyaretine bilişim, otomotiv sanayisi, makine imalatı, tekstil ve hazır giyim, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi, gıda sanayii, bankacılık ve finans, kimya sanayisi, turizm, ulaştırma ve lojistik, ağaç işleme ve mobilya üretimi öncelikli olmak üzere birçok sektörden şirket ve kurumların katılımı önem taşıyor. İş forumu programının ikinci gününde söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren Belarus işletmelerine inceleme gezileri yapılması da planlanıyor."