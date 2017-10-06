Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Afyonkarahisar'da

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin savunma teknolojisinde önemli mesafeler katettiğini ancak daha katedeceği mesafeler olduğunu belirterek, "Mesela uzun menzilli füzeler, Türkiye'ye yönelen füzelerin havada tahrip edilmesine varıncaya kadar, savunma sanayinde, otomotiv sanayinde, tıp alanında her türlü teknolojiyi yakalayacak gücümüz var. Bunu da yapmamız gerekir." dedi.

Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'ndeki 2017-2018 akademik yılı açılış törenine katılarak, ilk dersi verdi.

Gençlere seslenen Eroğlu, gençliğine önem vermeyen ülkelerin tarihten silinmeye mahkum olduğunu söyledi.

Buna karşın gençliğine büyük önem veren, onları geleceğe iyi hazırlayan ülkelerin mutlaka kalkınacağını ifade eden Eroğlu, "Biz büyük bir milletiz. Mutlaka geleceğe mührü vurmamız gerekir." dedi.

Eroğlu, Türkiye'nin stratejik coğrafya üzerinde olduğunu, bu vatanı ele geçirmek için büyük gayretler sarf edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca, 200 yıldır böyle ama bu gayretleri boşa çıkarmanın yegane yol güçlü olmaktan geçiyor. Biz çok güçlü olmak durumundayız. Bu topraklarda ayakta kalabileceksek, şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaksa mutlaka sizlerden çok şey bekliyoruz sevgili gençler. Dolayısıyla geleceğe mührü vurmanız gerekir."

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, "yerli otomobil üretiminde üniversitlere, öğretim üyelerine bir çağrınız olacak mı?" şeklindeki soru üzerine, Türkiye'nin ileri teknolojiyi yakalaması gerektiğini, bu potansiyelinini de olduğunu bildirdi.

"Savunma teknolojisinde önemli mesafeler katettik"

Türkiye'nin otomobil dışında uzay teknolojisinde de yerini alması gerektiğini anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Savunma teknolojisinde önemli mesafeler katettik ama daha da katedeceğimiz mesafeler var. Mesela uzun menzilli füzeler, Türkiye'ye yönelen füzelerin havada tahrip edilmesine varıncaya kadar, savunma sanayinde, otomotiv sanayinde, tıp alanında her türlü teknolojiyi yakalayacak gücümüz var. Bunu da yapmamız gerekir. Dolayısıyla hocalarımızın bilhassa hibrit dediğimiz, elektirik ve aynı zamanda akaryakıtla çalışan otomobilleri geliştirmelerinde fayda var. Çünkü akaryakıtta, petrolde dışa bağlıyız."

"Yenilenebilir enerjide üniversitemizden büyük beklentimiz var"

Eroğlu, Türkiye'nin yazılım başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki dışa bağımlılığını azaltmak için her kesimin gayret göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Afyonkarahisar'a has tıbbi ve aromatik bitkiler var. Bunları bir paketleyip bunu satışa sunabilirsek ticari olarak çok faydalı olur. Bu konuda da iş birliği yapıyoruz. Beklentimiz bunlar. Yenilenebilir enerji konusunda üniversitemizden büyük beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

Törene, Bakan Eroğlu'nun yanı sıra, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ve akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.