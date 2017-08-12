  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Orman teşkilatı, köylülerin kalkınmasında lokomotif olacak'

'Orman teşkilatı, köylülerin kalkınmasında lokomotif olacak'

Orman ve Su işleri Bakanı Eroğlu, orman teşkilatının, orman köylülerinin kalkınmasında lokomotif olacağını belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Orman teşkilatı, köylülerin kalkınmasında lokomotif olacak

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman teşkilatının, orman köylülerinin kalkınmasında lokomotif olacağını belirtti.

Zonguldak Valiliği'ni ziyaret eden Eroğlu, Vali Ahmet Çınar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, Zonguldak'ın Batı Karadeniz'in en güzel illerinden olduğunu söyledi.

Eroğlu, geçmiş yıllarda ormanlara girilemediğini belirterek, "Girdiğiniz zaman merkebinize, traktörünüze ve romorkünüze ağaç envali yüklediğiniz zaman el konulurdu. Bu yüzden orman türküleri çıkmış. Artık her şey millet için düsturuyla hareket ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Orman teşkilatı, orman köylülerinin kalkınmasında lokomotif olacak." diye konuştu.

Veysel Eroğlu, bakanlıkları tarafından yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı ziyareti

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, daha sonra AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, burada partililere seslendi.

15 Temmuz'un kanlı ve alçak bir darbe girişimini olduğunu anlatan Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zonguldak dimdik ayakta durdu. Milli irade demokrasi nöbetlerinde meydanlar doldu taştı. Tarihimizin en kanlı ve en alçak hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanlığı ki bu kahramanlık destanı, sadece kendi tarihimize değil, bütün dünya tarihine kahramanlık destanı olarak geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve dirayeti, Başbakanımızın ve bütün 80 milyonun kararlılığı neticesinde püskürtüldü. Allah bir daha böyle acılar göstermesin."

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER