Orhan Mercan'ın öldürülmesiyle ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın cenazesi defnedildi.

Mercan'ın (34) naaşı, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alındı.

Lice ilçesine götürülen Mercan'ın cenazesi, gözyaşları arasında Samparos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

11 şüpheli gözaltına alındı

İlk bulgulara göre PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'a, gece Mulla Mahallesi'ndeki evinin önünde silahla ateş açılmış, ağır yaralanan Mercan, Lice Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Mercan'ın, partideki görevinden ayrılması için daha önce terör örgütü tarafından tehdit edildiği öğrenilmişti. AA