Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) olan Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 12 şüpheli hakkında açılan dava, 10 Nisan'dan itibaren görülmeye başlanacak.

Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya hazırlık tutanağını da tamamladı.

Mahkeme, davanın 10-14 Nisan tarihlerinde görülmesine karar verdi.

Müşteki Kamil Başoğlu'nun dinlenmesi için davetiye çıkarılmasına da karar veren mahkeme, firari sanıklar Nuh Altınsoy, Uğur Karaca ve Yavuz Sezer hakkında yakalama kararı aldı.

İddianame

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında EDOK Komutanı Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 7 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36'şar yıl, 5 şüpheli hakkında ise 21'er yıl hapis cezası istendi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturmanın başka dosya üzerinden devam ettiği bildirilen iddianamede, şüpheliler Abdullah Yılmaz, Eyyüp Baloğlu, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Atahan Tatar, Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bu şüphelilerle ilgili ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 36'şar yıl hapis cezası istendi.

İddianamede, şüpheliler Muhsin Kutsi Barış, Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkında darbe suçuna yönelik ayrıca iddianame hazırlandığı belirtilerek, bu dosyada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21'er yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer'in halen firari oldukları belirtildi.

Darbe teşebbüsünün önemli unsurlarından birinin üst düzey kamu görevlisi ve komutanlara yönelik gerçekleştirilen derdest etme ve alıkoyma eylemleri olduğu belirtilen iddianamede, buradaki amacın darbe teşebbüsüne karşı koyacak unsurları ortadan kaldırmak suretiyle teşebbüsü başarılı kılacak ilk adımı atmak olduğu kaydedildi.

Derdest edilecek isimlerin darbe teşebbüsünden günlerce önce belirlenerek, planlamalarının da önceden yapıldığı anlatılan iddianamede, darbe teşebbüsünün başladığı anda, eş zamanlı olarak kaçırma planlarının da uygulamaya konulduğu bildirildi.