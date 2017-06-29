Orgeneral Akar'dan şehit evine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel'in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Orgeneral Akar'a ziyarette, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti.

Komutanlar, şehidin Altındağ Karacaören Mahallesi'ndeki evi önünde kurulan taziye çadırında, şehidin babası Mahir, dedesi Mustafa, kardeşleri Ali ve Mert Demirel ile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ziyarette konuşan Orgeneral Akar, "Şehidimiz Furkan, güvenlik güçlerimizle omuz omuza, vatanı, milleti için büyük bir özveriyle, kahramanlıkla mücadele etti, savaştı ve şehit oldu. Onunla birlikte Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarmamızın, polisimizin bütün mensupları şu anda gece gündüz, yaz kış demeden vatanımızın ve milletimizin birliği, bütünlüğü beraberliği, güvenliği için bizlerin burada rahat ve huzur içinde oturabilmesi için aralıksız mücadeleye azimle, kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.

"Mutlaka hesabı sorulacak"

Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğini vurgulayan Orgeneral Akar, bu konuda devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son derece kararlı, istikrarlı mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Orgeneral Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde terörün ve teröristlerin bitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Tarihimize, kültürümüze, değerlerimize yaraşır şekilde son derece ciddi, hassas, dikkatli bir planlamayla masum tek bir insanın kılına dahi zarar gelmeden mücadelemiz sürdürülüyor ve dünyaya örnek şekilde devam ediyor. Hiçbir yanlış yapmamaya çalışarak, büyük bir hassasiyet ve dikkatle karada, havada bu mücadeleyi sürdürmekteyiz. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemize karşı tehdit, tehlike teşkil eden ne kadar terörist, ne kadar unsur varsa bunların mutlaka hesabı sorulacak, bunlarla mutlaka mücadele sürdürülüp, etkisiz hale getirilmesi sağlanacak. Bu konuda kararlıyız."