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Buradasınız : » » Orgeneral Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret

Orgeneral Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Abu Dabi'de düzenlenen IDEX-2017 Uluslararası Savunma Fuarı etkinliklerine katıldı.

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Orgeneral Akardan Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette, BAE Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hamad Muhammed bin Sani el-Rumeyti ve Savunma Bakanı Savunma Bakanı Muhammed bin Ahmet el-Bavardi'yle bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, BAE'ye dün gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, başkent Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı (IDEX-2017) etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Orgeneral Akar'ın daha sonra BAE Savunma Bakanı Bavardi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rumeyti ile bir araya gelerek, askeri iş birliği ve bölgesel konularda değerlendirmeler yaptığı, bilgi ve görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Etiketler: hulusi akar, Genelkurmay Başkanı, Birleşik arap emirlikleri
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