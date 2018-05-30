Orgeneral Akar, şehit aileleriyle iftar yemeğinde buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara Garnizonu’nda ikamet eden şehit yakınlarına Gazi Orduevi’nde bir iftar yemeği verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Ankara Garnizonunda görevli general, amiral ve eşleri katıldı.

"Operasyonlar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek"

Yemekte konuşan Akar, Türk Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletinin emrinde ve daima vazifesinin başında olduğunu belirterek, aralıksız yürütülen terörle mücadele operasyonlarına en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini söyledi.

"TSK FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendi"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini dile getiren Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Akar, Türkiye’nin, Ege’de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu söyleyerek, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Mavi Vatan’da ve Kıbrıs’ta Türkiye’nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla gerekli faaliyetlerin de kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti.

Akar, NATO, AB ve AGİT görev ve harekâtları kapsamında Afganistan’dan Kosova’ya, Katar’dan Somali’ye kadar pek çok bölgede dünya barışına ve istikrarına katkı sağlamaya devam edildiğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber