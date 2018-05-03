Orgeneral Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Resmi ziyaret için Ravalpindi'de bulunan Akar, ziyaretinin ilk gününde, Orgeneral Hayat ile bir araya gelerek basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Hayat'ın bölgesel konular, güvenlik ve askeri konularda ortaklaşa yapılacak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Hulusi Akar'ın, Zubair Mahmud Hayat'ı, Pakistan Silahlı Kuvvetlerini profesyonelleşme yolunda attığı adımlar ve terörizme karşı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ettiği bilgisine de yer verildi.

Orgeneral Akar, yarın da Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Şahid Hakan Abbasi tarafından kabul edilecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Özbekistan ve Güney Kore ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmişti.

Kaynak: AA