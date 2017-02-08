Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla El Bab operasyonunu değerlendirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu kuvvet komutanlarıyla istişare etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Genelkurmay Karargahı Komuta Harekat Merkezi'nde dün sabah bir araya geldi.

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yer aldığı toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirildi.

Toplantıda, El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durum ele alındı. AA