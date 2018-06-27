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Orgeneral Akar: Kara Kuvvetlerimiz küresel barışa katkı sağlamaktadır

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri’nin yedi iklim üç kıtada Türkiye’nin hak ve menfaatlerini koruduğunu, küresel barış ve istikrara katkı sağladığını söyledi.

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Orgeneral Akar: Kara Kuvvetlerimiz küresel barışa katkı sağlamaktadır

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2227. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akar mesajında, "Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

"Türk Kara Kuvvetleri, hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele başta olmak üzere NATO, BM, AB ve AGİT görevlerinin yanı sıra ikili ilişkiler kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan Somali'ye uzanan geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluk üstlenerek tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde, yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır."

Kaynak: AA

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