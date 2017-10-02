Orgeneral Akar, İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri ile bir araya geldi.

Orgeneral Akar, başkent Tahran'daki İran Genelkurmay Karargahı'nda, İranlı mevkidaşı Bakıri tarafından askeri törenle karşılandı.

Orgeneral Akar, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Akar ile Bakıri, görüşmeye geçti.

Görüşmede, sınır güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi.

İran ziyareti kapsamında Akar'ın, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Savunma Bakanı Emir Hatemi ile de bir araya gelmesi planlanıyor.