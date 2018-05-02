  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Orgeneral Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo ile görüştü.

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Orgeneral Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Güney Kore Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında, Savunma Bakanı Song Young-moo ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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