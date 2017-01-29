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Orgeneral Akar, Ege'de gemileri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Orgeneral Akar, Egede gemileri denetledi

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bugün ziyaret gerçekleştirdi.

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Beraberindeki Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla Üs Komutanlığı ile Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etti.

Ziyaretinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak Ege Denizi'nde icra edilen faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduklarını belirten Orgeneral Akar, Türkiye ve Türk milletinin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK'nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, TSK’nın bölgesinde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu ifade etti. AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
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