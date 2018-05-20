Orgeneral Akar: Ege'de bir görev olursa gözümüzü kırpmadan yerine getiririz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadelede belli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek" dedi.

"FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendik"

Akar açıklamasında, "FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi" ifadelerine yer verdi.

"Kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım"

Akar, "Akdeniz'de, Ege'de bir görev olursa, vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım" dedi.

Kaynak: AA