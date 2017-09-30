'Organik tarım ve gübre kısa sürede Türkiye'de önemli yer tutacak'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Halk, gıda güvenliği olan tüketim istiyor. Bu bağlamda halkın isteğine ayak uydurmak zorundayız. İnanıyorum ki kısa sürede organik gübre ve organik tarım Türkiye'de önemli bir yer tutacaktır." dedi.

Fakıbaba, organik gübre ile ilgili bakanlığın ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Organik gübre kullanımının artırılması amacıyla çiftçilerin ve üreticilerin teşvik edilip desteklendiğini aktaran Fakıbaba, toplumun organik ve doğal ürünler konusunda bilinçlendiğini dile getirdi.

"Kimyasal gübre, toprağa ve yer altı su kaynaklarına zarar veriyor. Organik gübre kullanımıyla bunun önüne geçilebilir." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak organik gübre üreten arkadaşlarımızı destekliyoruz. Kendimiz de üretiyoruz. TİGEM çiftliklerinde üretimimiz var. Çok kısa sürede organik gübre üretiminin çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Halk, gıda güvenliği olan tüketim istiyor. Bu bağlamda halkın isteğine ayak uydurmak zorundayız. İnanıyorum ki kısa sürede organik gübre ve organik tarım Türkiye'de önemli bir yer tutacaktır."

"Doğal ürünler konusunda halkımız daha bilinçli"

Bakan Fakıbaba, halkın sağlıklı ürünler tüketme yönündeki taleplerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak duyarlılık gösterdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Doğal ürünlerin tüketilmesi konusunda halkımız artık daha bilinçli. Bir sağlıkçı olarak bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık tohum ihraç ediyoruz. Söylendiği gibi 'Tohumumuzu İsrail'den alıyoruz, şuradan alıyoruz, buradan alıyoruz' değil. İthal ettiklerimiz de var ama ihracatımız ithalattan çok daha fazla. Tohum Gen Bankası kapsamında TİGEM'in çalışmaları var. Ciddi araştırmalar yapıyoruz. Tohum Gen Bankamızda ciddi üretimler oluşuyor."