  • 28 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.402
  • BIST 107884.03
    ALTIN 155.089
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Org. Akar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Org. Akar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Org. Akardan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mesajında, "Tamamen millete ve milli egemenliğe dayanan cumhuriyet; ulusal birlik ve beraberliğin en büyük güvencesidir" ifadelerine yer veren Genelkurmay Başkanı Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, hainlerden temizlenen ve temizlendikçe daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri; çalışmalarına azimle, kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

"Uzun kara sınırlarına sahip olduğumuz Suriye’de ve Irak’ta yaşanan gelişmeler; ülkemizin güvenliği açısından terörizm başta olmak üzere, çok önemli risk ve tehditleri bünyesinde barındırmaktadır" diyen Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunlara karşı atılması gereken tüm adımları kararlılıkla attığının altını çizdi.

Etiketler: hulusi akar, Genelkurmay Başkanı, cumhuriyet bayramı mesajı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER