Org. Akar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mesajında, "Tamamen millete ve milli egemenliğe dayanan cumhuriyet; ulusal birlik ve beraberliğin en büyük güvencesidir" ifadelerine yer veren Genelkurmay Başkanı Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, hainlerden temizlenen ve temizlendikçe daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri; çalışmalarına azimle, kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

"Uzun kara sınırlarına sahip olduğumuz Suriye’de ve Irak’ta yaşanan gelişmeler; ülkemizin güvenliği açısından terörizm başta olmak üzere, çok önemli risk ve tehditleri bünyesinde barındırmaktadır" diyen Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunlara karşı atılması gereken tüm adımları kararlılıkla attığının altını çizdi.