  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Org. Akar: Vatandaşımız huzur içinde hayatını sürdürecek

Tunceli'de incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Akar, "Güzel gelişmeler oluyor. Vatandaşlarımız huzur içinde, güven içinde hayatını sürdürecek." dedi.

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Org. Akar: Vatandaşımız huzur içinde hayatını sürdürecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Tunceli'ye geldi.

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret eden Orgeneral Akar, Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak'tan bilgi aldı.

Ardından valiliğe geçen Orgeneral Akar, bölgede devam operasyonlar hakkında Vali Tuncay Sonel ile bir süre görüştü.

Orgeneral Akar, valilik çıkışında, bir gazetecinin sorusu üzerine "Güzel gelişmeler oluyor. Vatandaşlarımız huzur içinde, güven içinde hayatını sürdürecek. Sayın Valimiz Sonel, zaten burada büyük gayret içinde. Asker, sivil hep beraber, omuz omuza büyük çalışmalar yapıyorlar. İnşallah her şey daha güzel olacak." dedi.

AA 

Etiketler: genelkurmay başkanı akar, Tunceli, Orgeneral Yaşar Güler
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