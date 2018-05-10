Org. Akar: TSK, FETÖ’den temizlendikçe çok daha güçlendi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Efes 2018 tatbikatı sonrası açıklama yaptı.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlendiğini belirterek, "Bu tatbikatta (Efes-2018 Tatbikatı) gösterilen başarı da bunun en son kanıtı olmuştur" dedi.

Afrin'deki terör örgütlerine karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Akar, "Bu harekatın sivillere zarar vermeden üstün başarıyla icra edilmesinde yerli ve milli silah sistemlerinin özellikle de insansız hava araçlarının etkin şekilde kullanılmasının payı büyüktür. 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle yıllarca terör örgütlerinin zulüm ve baskısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Afrin halkı, bölge mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlendikçe evlerine güven ve huzurla dönmektedir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Org. Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetlerini zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasimize ve onun köklü değerleri ile saygın kurumlarına kastederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman evlatları ve asil milletimiz, birlik içerisinde FETÖ'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, bir oldubittiye asla müsade etmeyecektir"

Tüm denizlerimizde ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini koruma azim ve kararlılığında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir oldubittiye asla müsade etmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek Ege Denizi'nde gerek Doğu Akdeniz'de her türlü tedbiri kararlılıkla almaktadır.

Kaynak: AA