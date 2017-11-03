  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Org. Akar Elazığ ve Tunceli'de incelemelerde bulunuyor

Org. Akar Elazığ ve Tunceli'de incelemelerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki Kuvvet Komutanlarıyla Elazığ ve Tunceli'deki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

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Org. Akar Elazığ ve Tuncelide incelemelerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Elazığ'a gitti.

Elazığ Valiliği'ni ziyaret eden komuta kademesi daha sonra askeri birliklerde incelemelerde bulundu.

Heyet Elazığ'daki temaslarının ardından Tunceli'ye geçti.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi alan Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Tunceli Valiliği'ni ziyaret etti.

Komutanların birliklerdeki denetleme ve incelemeleri devam ediyor. 

TRT HABER

Etiketler: yaşar güler, Tunceli, inceleme, genelkurmay başkanı akar, Elazığ
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