Org. Akar: Bizler için en önemli husus, en büyük takdir güvenilmektir

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlanan Kara Harp Okulu Komutanlığı mezuniyet törenine katıldı.

Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenerek, asil milletimizin kendisinden beklediği egemenlik ve bağımsızlığımızı koruma görevini, yüksek bir şuur ve üstün bir başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir." dedi.

Genelkurmay Başkanı Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler için en önemli husus, en büyük takdir güvenilmek. En büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu istikamette TSK’nın vatanına milletine sadık ve vefalı evlatları, kutsal vatan toprakları asil ve aziz milletimizin güvenliği birliği ve bütünlüğü için gerektiğinde her zaman her yerde şehit olmaya hazırdır.”

TRT HABER

