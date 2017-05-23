Başbakan Binali Yıldırım, "Önemli bir reform paketini TBMM'ye getirdik. Sayın ana muhalefet partimizden, MHP'den talebimiz, üreticilerimiz, sanayicilerimiz için çok önemli imkanlar getiren bu reform niteliğindeki kanun tasarımıza gerekli desteği vermeleri. Bu tasarı, 23 farklı kanunda 75 tane değişiklik getiriyor. Ne var bu değişiklikte? İş ve yatırım ortamı iyileştiriliyor, iş yapma kolaylaştırılıyor, bürokrasi azaltılıyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu.

"Mevzuat sadeleştiriliyor"

Yatırımcının önünü açacaklarını kaydeden Yıldırım, "Yatırımcının, girişimcinin, sanayicinin önünü tamamen açıyoruz. Sanayinin üzerinde bazı gereksiz yükler var, mali yükler var, şuraya şu pay, buraya bu pay, kesintiler, bunları hep kaldırıyoruz. Sanayiciye sunulan hizmetlerin kalitesini artırıyoruz. Mevzuat sadeleştiriliyor, yatırımcıların daha hızlı hareket etmesi sağlanıyor." ifadelerini kullandı

"Yeni üretim alanları temin ediyoruz"

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin temmuz ayında hayata geçirileceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Devletin hızlı hareket etmesine, tasarrufa destek olabilmek için Elektronik Belge Yönetim Sistemi, temmuz ayı itibarıyla hayata geçmiş olacak. Sanayicimize daha fazla ve daha uygun şartlarda, makul maliyetli, üretime elverişli, lojistik bakımından avantajlı yeni üretim alanları temin ediyoruz." diye konuştu.

"Yazılım sektörünü, sanayi sektörü içerisine dahil ediyoruz"

Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Planlı sanayi alanlarında yer alan binalar için Emlak Vergisi'ni tamamen kaldırıyoruz. Organize sanayi bölgesi sitesi, endüstri bölgesi kurulumunu kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz. Ayrıca önemli bir sıkıntıyı daha çözüme ulaştırıyoruz; KOSGEB desteklerine erken ödeme imkanı getiriyoruz. Çok önemli bir adım olarak da yazılım sektörünü, sanayi sektörü içerisine dahil ediyoruz."

"Bu işin arkasında kim varsa mutlaka adalete teslim edilecek"

Yıldırım, "FETÖ meselesiyle ilgili bir takım kafa karışıklığı oluşturulmaya çalışılıyor. Şunu herkes bilmelidir, FETÖ bir terör örgütüdür ve Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisine, istiklaline, istikbaline, bu milletin geleceğine kast etmiştir, bu kadar açık ve nettir. Onun için bu mücadelede kararlılığımız, sonuna kadar devam edecektir. Efendim 'siyasetçilere dokunulmuyor, filancaya dokunuluyor, filanca aklanıyor gibi bir suçlamayı' asla kabul etmiyoruz. Bu işin arkasında kim varsa mutlaka bulunup ortaya çıkarılacak ve yüce adalete teslim edilecek."