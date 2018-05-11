ÖNDER’den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye İmam Hatip daveti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova milletvekili Muharrem İnce, Rize mitinginde Türkiye'nin sorunlarının eğitimle çözüleceğinden bahsederek şunları söyledi:

"Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Anneler, AK Partili anneler size sesleniyorum. Sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğiz. İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor çocuklarınız. Ey benim AK Partili bacım, çocuğunu İmam Hatip Lisesi'ne gönder sorun yok ama üniversite sınavında kaçıncı oluyor? Ona bak. Bilim, teknoloji ve uygarlık lazım bize."

"Uygarlık görmek için buyrun sizi davet ediyoruz"

Muharrem İnce’ye ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu Twitter’dan seslendi:

"Sayın Muharrem İnce, İmam Hatiplerde bilim, teknoloji, uygarlık vb görmek için buyrun sizi davet ediyoruz. Ön kabullerinizin, eğitime, gençlere hiç bir faydası yok. Sözlerimiz, tarzımız bilinçaltımızı yansıtır Sayın İnce, 'Karıncayı bile incitmem deme, Bile’den incinir karınca."

Sn @vekilince

İmam Hatiplerde bilim, teknoloji, uygarlık vb görmek için buyrun sizi davet ediyoruz...



Ön kabullerinizin;

Eğitime,

Gençlere hiç bir faydası yok!



Sözlerimiz, tarzımız bilinçaltımızı yansıtır Sn @vekilince

“Karıncayı bile incitmem deme,

Bile’den incinir karınca!” — Halit Bekiroğlu (@halitbekiroglu) 11 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber